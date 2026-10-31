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        Dalaman'da su taşkınının izleri siliniyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman'da etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen taşkın ve heyelanlara karşı 20 iş makinesi ve araç ile 36 personelle müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kapanan yolların açılması, su tahliyesi, dere temizliği ve yol güvenliğinin sağlanması için sahada görev yapıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Dalaman'da su taşkınının izleri siliniyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman’da etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen taşkın ve heyelanlara karşı 20 iş makinesi ve araç ile 36 personelle müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kapanan yolların açılması, su tahliyesi, dere temizliği ve yol güvenliğinin sağlanması için sahada görev yapıyor.

        Dalaman’da etkili olan yoğun yağışlar, Tersakan Deresi’nin taşmasına ve birçok yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde meydana gelen heyelanlar da ulaşımda aksamalara yol açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yağışların ardından 20 iş makinesi ve araç ile 36 personeli bölgeye sevk etti. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve ulaşımın yeniden sağlanması amacıyla farklı noktalarda çalışma başlattı.

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        Mahallelerde yol ve tahliye çalışmaları

        GürköyKayadibi arasındaki yol güzergâhında meydana gelen toprak kaymaları ve birikintiler nedeniyle tıkanan şarampollerde kontroller gerçekleştirildi. Su akışının yeniden sağlanması amacıyla bölgede temizlik çalışmaları yürütülüyor. Elcik Mahallesi’nde yol temizliği devam ederken, Kayadibi Mahallesi’nde tıkanan büz girişleri açıldı ve yol temizliği yapıldı. Taşbaşı Mahallesi’nde ise bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

        Tersakan Deresi ve şerefler mahallesi’nde müdahale

        Taşkının yaşandığı Tersakan Deresi ve dere geçişlerinde biriken malzemeler temizlenerek suyun akışı güvenli hale getiriliyor. Şerefler Mahallesi’nde su tahliyesi yapılırken, bölgede 1,5 x 1,5 metre boyutlarında kutu menfez yerleştirilmesi için zemin hazırlığı gerçekleştiriliyor.

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        Başkan Aras: "Tüm ekiplerimizle sahadayız"

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dalaman’da yaşanan yoğun yağışların ardından ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Yaşanan olumsuzlukların ardından ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle sahadayız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, ulaşımın aksamaması ve günlük yaşamın en kısa sürede normale dönmesi. Yağıştan etkilenen tüm bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte sahada büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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        Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dalaman ilçe merkezi ve yağışlardan etkilenen mahallelerde ulaşım güvenliğinin sağlanması ve olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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