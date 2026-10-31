Bodrum'da "Bozum Şenliği" düzenlendi

Etkinlikte ayrıca Bodrum'un eski fotoğraflarının sergisi, yazar-okur buluşması ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Sebzelerden tohum elde etme ve saklama eğitiminin yanı sıra ekşi maya, Bodrum usulü çekişte zeytin kurma, zeytinyağlı sabun yapımı ve bitki artıklarından gübre yapımı atölyelerinde katılımcılar geleneksel bazı üretim yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Bodrum Tohum Derneği, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Slow Food Bodrum Yaveş Gari Birliği tarafından düzenlenen etkinlik, Müskebi Mahallesi'ndeki pazar yerinde gerçekleştirildi.

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