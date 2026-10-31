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        Muğla'ya şiddetli yağış uyarısı

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Muğla'ya şiddetli yağış uyarısı

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

        Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 1 Kasım Pazar günü öğle saatlerinden sonra Muğla genelinde yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini daha da arttıracağı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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