Muğla'ya şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 1 Kasım Pazar günü öğle saatlerinden sonra Muğla genelinde yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini daha da arttıracağı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.