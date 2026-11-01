Bodrum'a 1263 yolcuyla geldi
Hollanda bayraklı kruvaziyer "Volendam", 1263 yolcuyla Bodrum'u ziyaret etti.
Hollanda bayraklı kruvaziyer "Volendam", 1263 yolcuyla Bodrum'u ziyaret etti.
Dün, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan hareket eden 237 metre uzunluğundaki gemi, bugün sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na yanaştı. Ağırlıklı olarak ABD vatandaşlarının yer aldığı gemide, toplam 1263 yolcu ve 596 mürettebat bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, Bodrum kent merkezinde gezip tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti, alışveriş yaptı.
Dev kruvaziyerin akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana hareket etmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.
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