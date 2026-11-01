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        Bodrum'a 1263 yolcuyla geldi

        Hollanda bayraklı kruvaziyer "Volendam", 1263 yolcuyla Bodrum'u ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Bodrum'a 1263 yolcuyla geldi

        Hollanda bayraklı kruvaziyer "Volendam", 1263 yolcuyla Bodrum'u ziyaret etti.

        Dün, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan hareket eden 237 metre uzunluğundaki gemi, bugün sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na yanaştı. Ağırlıklı olarak ABD vatandaşlarının yer aldığı gemide, toplam 1263 yolcu ve 596 mürettebat bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, Bodrum kent merkezinde gezip tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti, alışveriş yaptı.

        Dev kruvaziyerin akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana hareket etmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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