Meteoroloji Muğla'nın 5 ilçesi için uyarıda bulundu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Marmaris, Ula, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde Muğla'nın Ula, Ortaca, Marmaris, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (3060 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.