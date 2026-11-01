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        Dalyan'ın güzellikleri sıcak hava balonuyla izlenebilecek

        DURMUŞ GENÇ - Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve caretta caretta deniz kaplumbağalarıyla tanınan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması amacıyla "yere bağlı sıcak hava balonu uygulaması" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Dalyan'ın güzellikleri sıcak hava balonuyla izlenebilecek

        DURMUŞ GENÇ - Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve caretta caretta deniz kaplumbağalarıyla tanınan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması amacıyla "yere bağlı sıcak hava balonu uygulaması" başlatıldı.

        Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Dalyan'da hayata geçirilen uygulamayla ziyaretçilere bölgeyi havadan görme imkanı sunuluyor.

        Yaklaşık 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajı'yla dikkati çeken bölgeye gelen ziyaretçilerin halata bağlı sıcak hava balonuyla doğal ve tarihi güzellikleri farklı bir açıdan keşfetmesi hedefleniyor.

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        Uygulamayı başlatan havacılık firmasının genel müdürü Mehmet Zahit Sunay, AA muhabirine, sıcak hava balonculuğunu farklı turizm bölgelerine taşıyarak alternatif turizm faaliyetlerini geliştirmek istediklerini söyledi.

        Sunay, bu yıl Seydikemer-Fethiye bölgesinde "serbest uçuş", Dalyan'da ise "yere bağlı sıcak hava balonu" projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

        Türkiye'nin sıcak hava balonculuğunda önemli bir deneyime sahip olduğunu vurgulayan Sunay, Kapadokya başta olmak üzere farklı bölgelerde uzun yıllardır başarılı uçuşlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Sıcak hava balonlarının yalnızca bir uçuş deneyimi sunmadığını, aynı zamanda bölgelerin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağladığını anlatan Sunay, bu tür uygulamaların uluslararası turizmde de ilgi gördüğünü dile getirdi.

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        Sunay, kıyı ve doğa turizminin yanı sıra gastronomi ve havacılık turizmini de geliştirmeyi amaçladıklarını, sıcak hava balonu uygulamalarının ziyaretçilere farklı deneyimler sunacağını ifade etti.

        - Dalyan manzarası havadan izlenebilecek

        Dalyan'ın doğal ve tarihi zenginlikleriyle öne çıktığını belirten Sunay, bölgede kullanılan yere bağlı balonun Sivil Havacılık talimatı doğrultusunda yaklaşık 30 metre yüksekliğe çıkacağını söyledi.

        Uygulamayla ziyaretçilerin fazla efor harcamadan bölgenin önemli noktalarını kuş bakışı görme fırsatı bulacağını ifade eden Sunay, "Amacımız, insanları fazla yormadan Dalyan'ın güzelliklerini havadan izletmek. Bu yükseklikten Köyceğiz Gölü'nü, kaya mezarlarını ve Dalyan Nehri'ndeki tekneleri göstermek istiyoruz. Uygun şartlarda İztuzu Plajı'nı da ziyaretçilerimize havadan izletmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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        Bölgeye gelen ziyaretçiler, tekne turlarının ardından sıcak hava balonuyla bölgeyi farklı bir açıdan görerek güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

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