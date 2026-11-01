THOF Başkanı Karayer'den halk oyunları antrenörlerine yarışma çağrısı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Umut Karayer, 20272028 Yılı Antrenör Vize Semineri'nin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla'daki antrenörlere yarışmalara katılım çağrısında bulundu. Karayer, "Yarışmalara katılan takım sayımız Muğla’ya yakışmıyor. Bu durumu düzeltmek sizlerin elinde" dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 20272028 Yılı Antrenör Vize Semineri Muğla'da gerçekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan THOF Muğla İl Temsilcisi Umut Karayer, halk oyunlarının toplumsal hafızayı ve kültürel mirası gelecek kuşaklara taşıyan önemli bir değer olduğunu belirterek, antrenörlerin bu süreçte önemli sorumluluk üstlendiğini söyledi.

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Federasyon Başkanı Hüseyin Güler döneminde gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Karayer; Dünya Halk Dansları Yarışması, "Horon Bizimdur" etkinliği, Guinness Dünya Rekoru ve Kültür ve Sanat Ödülleri'nin yanı sıra "Hazine" ve "Hazine Masal" projeleri hakkında bilgi verdi.

Muğla'daki halk oyunları çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karayer, il yarışmalarının sahne, ses sistemi ve organizasyon kalitesi açısından üst düzeyde gerçekleştirildiğini ancak katılımcı takım sayısının yetersiz kaldığını ifade etti. Antrenörlere yarışmalara katılmaları yönünde çağrıda bulunan Karayer, "Maalesef yarışmalara katılan takım sayımız Muğla’ya ve yaptığımız organizasyona yakışmıyor. Bu durumu düzeltmek sizlerin elinde. Sorunlarımızı birlikte çözmeye çalışalım" dedi. Seminer kapsamında halk oyunlarının geçmişten günümüze uzanan kültürel birikimini yansıtan fotoğraf sergisi de katılımcıların beğenisine sunuldu. Karayer, organizasyona katkı sağlayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'na, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür ederek seminerin verimli geçmesini diledi.