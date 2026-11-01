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        Köyceğiz Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması

        Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından cami ve cemaat birlikteliğini güçlendirmek, sabah namazına katılımı teşvik etmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Köyceğiz Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması

        Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından cami ve cemaat birlikteliğini güçlendirmek, sabah namazına katılımı teşvik etmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla Toparlar Mahallesi Merkez Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

        Program, MüezzinKayyım Mustafa Gürhan’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Uzman İmamHatip Ramazan Tokcan’ın imametinde sabah namazı eda edildi. Namazın ardından Müftülük Memuru Selman Gündoğdu tarafından da tesbihat gerçekleştirildi. Programda cemaate hitap eden İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, 'İmanın Şartları ve Önemi' konulu sohbet gerçekleştirdi. Sabah namazı buluşmalarının cami ve cemaat arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini belirten Müftü Sözen, bu tür programların toplumsal dayanışmaya, kardeşlik ve birlik ruhunun pekişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

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        Sohbetin ardından İlçe Vaizi Rauf Evleksiz tarafından yapılan duada, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği, İslam âleminin huzur ve selameti için niyazda bulunuldu. Programın devamında cemaate sıcak çorba ikram edildi. İkramın ardından İmamHatip Sinan Demir tarafından yemek duası yapıldı.

        Program sonunda İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, sabah namazı buluşmasının hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen cami görevlilerine teşekkür ederek programa katılan vatandaşlara şükranlarını iletti.

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