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        Bodrum FK - Ümraniyespor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Bodrum FK - Ümraniyespor: 1-1

        STAT: Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Burak Kamalak, Sezgin Çınar, Sabri Öğe

        BODRUM FK: Sousa - Ajeti, Ali Aytemur, Furkan (Dk. 70 Emre Kaplan), Berşan, Mustafa (Dk. 60 Loshaj), Yusuf (Dk. 85 Adem) , Tomas, Ege Bilsel (Dk. 69 Berkay), Ruben (Dk. 85 Ege Arslan), Aboubakar

        ÜMRANİYESPOR: Cihan - Yunus (Dk. 80 Ali), Mustafa Eser, Mustafa Arda, Oğuz, Serkan (Dk. 62 Melih) (Dk. 90+1 Atalay), Dokanovic, Berat, Hostikka (Dk. 63 Kosoko), Blanco (Dk. 62 Muhammet), Soukou

        GOLLER: Dk. 6 Berat (Ümraniyespor), Dk. 28 (P) Aboubakar (Bodrum FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 88 Berat (Ümraniyespor)

        SARI KARTLAR: Loshaj, Ajeti (Bodrum FK)

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        1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Bodrum FK, evinde Ümraniyespor ile yenişemedi: 1-1. Konuk Ümraniyespor maçın 6'ncı dakikasında Berat ile öne geçerken, ev sahibi Bodrum FK beraberliği 28'inci dakikada yıldızı Aboubakar ile yakaladı: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci devrede de iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi. Ümraniyespor'da 88'inci dakikada Berat kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Bodrum FK puanı 18'e çıkardı, Ümraniyespor ise 14 puana ulaştı.

        FOTOĞRAFLI

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