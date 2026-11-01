Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 1 - Ümraniyespor: 1
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK sahasında Ümraniyespor ile 11 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK sahasında Ümraniyespor ile 11 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Soukou'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Sousa topu çıkardı. Dönen topu iyi takip eden Berat Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01
26. dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topla yeniden buluşan Mustafa'nın ortasında, ceza sahası içinde Blanco topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada beyaz noktanın başına geçen Aboubakar, topu filelerle buluşturdu. 11
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Burak Kamalak, Sezgin Çınar, Sabri Öğe
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Tomas, Mustafa Erdilman (Loshaj dk. 60), Ege Bilsel (Berkay Aslan dk. 69), Yusuf Sertkaya (Metin Türk dk. 85), Furkan Apaydın (Emre Kaplan dk. 69), Aboubakar, Ruben (Ege Arslan dk. 85)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Ali Şahin Yılmaz, İsmail Tarım, Adem, Kerem Kayaarası, Elvir
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Andrej, Mustafa Kartal, Oğuz Yıldırım, Yunus Emre Gedik (Ali Yaşar dk. 80), Serkan Göksu (Melih Bostan dk. 62, Atalay Babacan dk. 90), Berat Yılmaz, Cebio, Santeri (Toheeb dk. 62), Alex (Tunahan Taşçı dk. 62)
Yedekler: Batuhan Çakır, Kerem Şen, Talha Bartu Özdemir, Oğuzhan Aydoğan
Teknik Direktör: Mehmet Uyanıkoğlu
Gol: Berat Yılmaz (dk. 6) (Ümraniyespor), Aboubakar (dk. 28 pen.) (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Berat Yılmaz (dk. 88) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Loshaj, Ajeti (Bodrum FK)
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