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        C-Majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum'da 17. Gönüllü Yardım Konseri düzenledi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde C-Majör İş'ten Sesler Korosu tarafından 17. Gönüllü Yardım Konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 18:04 Güncelleme:
        C-Majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum'da 17. Gönüllü Yardım Konseri düzenledi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde C-Majör İş'ten Sesler Korosu tarafından 17. Gönüllü Yardım Konseri düzenlendi.

        Yalıkavak Lions Kulübü himayesinde, "Çocukların Hayallerine, Büyüklerin Yarınlarına" sloganıyla ilçedeki bir otelde düzenlenen konsere iş dünyası, sanat ve cemiyet hayatından yaklaşık 1000 kişi katıldı.

        Koro şefliğini Pınar Barut'un yaptığı konserde sanatçılar Recep Kaymak ve EGE'nin yanı sıra Bora Gencer, Bilgen Bengü ve Hurşit Yenigün de sahne performanslarıyla beğeni topladı.

        Konserden elde edilen gelirle “Dilek Tut Projesi” kapsamında köy okullarındaki öğrencilerin öğretmenleri aracılığıyla ilettikleri dileklerin gerçekleştirilmesine ve "Yaşam Merkezi Projesi"ne destek verileceği belirtildi.

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        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de izlediği konserde konuşan C-Majör Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, koronun 10 yıllık iyilik yolculuğunda 17 konser düzenlediğini söyledi.

        Çakır, konserlerde elde edilen gelirlerle çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler ve afetzedelere yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek sağlandığını belirterek, "C-Majör bizim için hiçbir zaman sadece bir koro olmadı. Dostluğun, dayanışmanın ve paylaşmanın sesi oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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