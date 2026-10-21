Denetimli serbestlik personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi

Eğitim kapsamında bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılığa yol açan risk faktörleri ile koruyucu ve önleyici tedbirler ele alındı. Katılımcılara bağımlılığın önlenmesi, risklerin erken dönemde fark edilmesi ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bağımlılıkla Mücadele Formatörü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

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