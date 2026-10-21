The Bodrum Cup'ta rota Knidos'a çevrildi

Bu yıl 38. kez gerçekleştirilen The Bodrum Cup’ta yelkenler bu kez Knidos için açıldı. Bodrum açıklarından start alan 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenci, 20 deniz millik Ruins Luxury Resort etabında Knidos’a ulaşmak için mücadele etti.

Bodrum’da 1924 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 38. The Bodrum Cup’ın ikinci gününde heyecan, BodrumKnidos rotasına taşındı. 21 Ekim Çarşamba günü verilen startla tekneler, kategorilerinde dereceye girebilmek için yelken açtı. Ruins Luxury Resort’un etap sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışta filo, Bodrum açıklarından Knidos’a doğru ilerledi.

Organizasyonun ilk günü 12 deniz millik BodrumBodrum rotasındaki SumOne etabı ile tamamlanırken, ikinci günün parkuru Bodrum’dan Knidos’a uzandı. Toplam 79 deniz millik beş etaptan oluşan yarışta ekipler, yarın KnidosOrtakent rotasındaki 20 deniz millik Yalıkavak Marina etabında mücadele edecek.

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Knidos yeniden rotada

Uzun bir aranın ardından yeniden The Bodrum Cup rotasına dahil edilen Knidos, yarış haftasının öne çıkan duraklarından biri oldu. Geleneksel ahşap tekneler ile farklı kategorilerde yarışan yelkencileri buluşturan etabın ardından katılımcılar, Knidos Antik Kenti’ni ziyaret etme fırsatı bulacak.

Cactus Hotels Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nurçe Erben Hakan, The Bodrum Cup gibi köklü bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Ruins Luxury Resort etabıyla yelkencileri Bodrum’dan Knidos’a uzanan özel bir rotada buluşturmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Hakan, Bodrum’un denizcilik kültürüne ve bölgenin tanıtımına katkı sunmayı önemsediklerini söyledi.

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Organizasyona ana sponsor OPET’in yanı sıra platin sponsorlar Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotels İstanbul, Ruins Luxury Resort, SumOne ve Yalıkavak Marina destek veriyor. Silver sponsor Arvento da 38. The Bodrum Cup’a katkı sunan markalar arasında yer alıyor.

Bodrum Gemisi 25 yaşında

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Bodrum Gemisi de 38. The Bodrum Cup’ın önemli başlıkları arasında yer alıyor. The Bodrum Cup bünyesinde doğan ve Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) bünyesinde gençleri denizcilikle buluşturan yelkenli okul gemisinin bakım ve yenileme çalışmaları, kurumların ve denizcilik sektörünün katkılarıyla sürüyor.

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Ağanlar Tersanesi’nde devam eden çalışmaların ardından geminin denizcilik eğitimlerinde, uluslararası projelerde ve kültürsanat etkinliklerinde yeniden görev alması hedefleniyor. Bodrum Gemisi’nin yenileme projesine İMEAK Deniz Ticaret Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve çok sayıda denizcilik firması da destek veriyor.

Final 24 Ekim’de

Knidos ve Ortakent etaplarının ardından Yalıkavak’a ulaşacak filo, yarış haftasının son etabında mücadele edecek. 38. The Bodrum Cup, 24 Ekim Cumartesi günü Yalıkavak Marina’da düzenlenecek ödül töreni ve Pinhani konseriyle sona erecek.

Dr. Şahin Ünal’ın "The Bodrum Cup Özel" adlı yağlı boya resim sergisi ise 1924 Ekim tarihleri arasında Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Yarış Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.