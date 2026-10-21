Muğla'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AED 590 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.