Saklıkent sıcak asfaltla buluşacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinin Saklıkent bölgesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 8 bin 500 metrelik güzergahta yol yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında sıcak asfalt, plentmiks temel serimi, kaldırım ve yağmur suyu imalatları yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Seydikemer ilçesinin Saklıkent bölgesinde toplam 8 bin 500 metrelik güzergâhta kapsamlı yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yol konforunu artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yolun yenilenmesi, sıcak asfalt serimi ve gerekli altyapı düzenlemelerinin yapılması planlanıyor

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Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 7 bin 500 metrelik bölümde plentmiks temel serimi ve sıcak asfalt uygulaması yapılacak. Güzergâhın 1000 metrelik bölümünde ise plentmiks temel serimi ve sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve yağmur suyu imalatları gerçekleştirilecek. Ayrıca toplam 8 bin 500 metrelik güzergâhta trimer kazı çalışması yapılarak yolun sıcak asfalt uygulamasına uygun hale getirilmesi sağlanacak.

Saklıkent bölgesinde gerçekleştirilen yol çalışmalarıyla mevcut yol altyapısının güçlendirilmesi, yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların azaltılması ve sürücüler için daha güvenli bir ulaşım imkanı oluşturulması hedefleniyor.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde kırsal yaşam, tarım, hayvancılık ve turizm açısından önem taşıyan Girdev Yaylası ile Erendağ yollarında toplam 102 milyon 550 bin TL yatırımla başlattığı çalışmaları da tamamladı. Bu kapsamda Girdev Gölü yolunda 14,5 kilometre, Erendağ yolunda ise 7,2 kilometre plentmiks temel serimi ile birinci ve ikinci kat sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirildi. Toplam 21,7 kilometrelik yolun yenilenmesiyle bölgedeki ulaşım altyapısı güçlendirilirken tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer’in ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

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"Muğla’mızın 13 ilçesinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, güvenli ve konforlu ulaşım imkânlarını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seydikemer ilçemizin Saklıkent bölgesi hem bölge halkımız hem de turizm açısından önemli bir güzergâh. Bu kapsamda 8,5 kilometrelik yolumuzda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Amacımız yalnızca yollarımızı yenilemek değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve bölgemize gelen ziyaretçilerin daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak. Muğla’mızın merkezinden en uzak mahallelerine kadar ihtiyaçları gözeterek yol yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

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Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri ve Saklıkent'i ziyaret eden vatandaşlar daha konforlu bir ulaşım güzergâhına kavuşacak.