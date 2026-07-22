Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 22.07.2026 - 13:23 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor.
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