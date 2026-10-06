Fethiye'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İlçede 34 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.
- Olay
Fethiye açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-482) tarafından tespit edilen özel teknedeki 5'i çocuk 34 düzensiz göçmen 4 Ekim'de yakalanmış, organizatör oldukları değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmıştı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.