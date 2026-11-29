2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-0 kaybeden Fethiyespor evinde düşme hattındaki İskenderuspor'u farklı mağlup etti: 5-0. Fethiyespor maçın 31'inci dakikasında Uğur Ayhan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Maçın ilk yarısını Fethiyespor 1-0 galip tamamlarken, İskenderunspor 48'inci dakikada Talha Erdoğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ev sahibi Fethiyespor 57'nci dakikada Enes Şahin'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Lacivert-beyazlılar, 62'nci dakikada bir kez daha Enes Şahin'le golü buldu, fark üçe çıktı: 3-0. Fethiyespor 85'inci dakikada Kerem Pala'nın ayağından 4'üncü golünü kaydetti: 4-0. Müsabakada son sözü 90'ıncı dakikada Muhammed söyledi: 5-0. Fethiyespor kazanıp puanını 14'e çıkardı. İskenderunspor ise eksi 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.

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