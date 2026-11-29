Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında cemaat, Pınar Mahallesi Camii’nde bir araya geldi.

Program, MüezzinKayyım Mustafa Gürhan'ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından sabah namazı, İmamHatip Sunay Keskin’in imametinde cemaatle eda edildi. Namazın ardından İmamHatip Veysel Uysal tesbihatı yaptı. Tesbihatın ardından cemaate hitap eden İlçe Vaizi Rauf Evleksiz, sohbetinde sabah namazının hikmet ve faziletine değindi. Sohbetin sonunda eller semaya açıldı. Yapılan duaya cemaat âmin diyerek iştirak etti. Duanın ardından cemaate çorba ikram edildi. Buluşma, İlçe Vaizi Rauf Evleksiz’in programın hazırlanmasında emeği geçen görevlilere ve programa katılan cemaate teşekkür etmesiyle sona erdi.