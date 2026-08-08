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        FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'nin Muğla'da gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat bulunamadı

        15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda arama ve tarama faaliyetlerinde silah ve mühimmat bulunamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 17:17 Güncelleme:
        FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'nin Muğla'da gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat bulunamadı

        15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda arama ve tarama faaliyetlerinde silah ve mühimmat bulunamadı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Şüphelinin beyanları doğrultusunda, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahında ve yaşam malzemesi temin ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü belirttiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunması amacıyla Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı uyarınca cumhuriyet savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yürütüldü.

        Öte yandan, 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor.

        Yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgeler ile daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor.

        Bölgede, emniyet özel harekat timleri ve jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip, 23 dedektör ve operatörü ile 3 köpek unsuru görev aldı.

        Aramalarda gömülü halde biri dolu, diğeri boş 2 konserve kutusu bulundu. Konserve kutularının üretim tarihinin 2015, son kullanma tarihinin 2023 olduğu belirlendi.

        Arama tarama faaliyetinde, konserve kutuları dışında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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