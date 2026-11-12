Hamile eşini uçurumdan iterek öldürmekten 6 yıldır cezaevinde olan kocaya, Yargıtay kararıyla tahliye

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2018 yılında 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı Kelebekler Vadisi'nde uçurumdan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından da onanan Hakan Aysal, itiraz üzerine hakkındaki karar bozularak 6 yıldır kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı Ömer Taş, itirazına gerekçe olarak Aysal'ın mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmamasını gösterdi.

7 aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye’deki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla Kasım 2020’de tutuklandı. Aysal, hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın iddianamesinde Hakan Aysal'ın, eşine tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra aşağı ittiği öne sürüldü. 15 Şubat 2022’deki karar duruşmasında Aysal, mahkeme heyetinin oy çokluğuyla 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hakan Aysal'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı.

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KARARA YARGITAY SAVCISINDAN 9 MADDELİK İTİRAZ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı Ömer Taş, 2024 yılında Yargıtay'ın onadığı karara itiraz etti. Savcı Taş, 9 maddelik itiraz dilekçesinde, somut olayda görgü tanığı bulunmadığını, sanık Hakan Aysal'ın suçu işlediği şüphesini uyandıran mevcut delillerin olayın oluş anına ilişkin değil, olay öncesinde meydana gelen bir kısım işlem ve olaylara ilişkin olduğunu belirtti. Taş, hayat sigortası poliçesinin sanık tarafından yaptırıldığının kanıtlanamadığına da dilekçesinde dikkat çekerek, "Sanık aleyhine olan en önemli delil, evlenmeden önce ölen eşi adına hayat sigortası yaptırması ve tek lehdar olarak belirlenmesi hususudur. Ancak söz konusu sigortanın sanık tarafından yaptırıldığı kanıtlanamadığı gibi, poliçedeki imza ve yazıların da ölene ve sanığa ait olmadığı tespit edilmiştir" dedi.

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'POLİÇEDE TEK LEHDAR OLMASI NORMAL BİR DURUM'

Sanık Aysal'ın ölüm olayından sonra sigorta teminat bedelini almak için bir müracaatının olup olmadığı anlaşılamadığını da dilekçesinde vurgulayan savcı Ömer Taş, "Sanığın poliçede tek lehdar olması normal bir durum olup, teminat miktarı itibarıyla bu parayı alabilmek için ölen ile evlenmesi ve bir yıla yakın süre beklemesi de hayatın olağan akışına aykırıdır" ifadesine yer verdi. Sanık Aysal'ın öldürmeyi planladığı eşini hamile bırakmasının anlamlı olmadığı, olay sonrasında soğukkanlı olduğu ve tepkisiz kaldığı iddiasının suçu işlediğine dair bir delil olarak kabul edilemeyeceği dilekçede vurgulandı. Yapılan araştırmada Semra Aysal'ın evlenmeden önce 2, evlendikten sonra da 1 tüketici kredisi kullandığı belirlenmiş olup, evlilik öncesi ve sonrasında yapılan harcamalar itibarıyla kredi kullanılması hayatın olağan akışına aykırı bir durum teşkil etmediği de dilekçede ifade edildi.

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'HERHANGİ BİR ÇEKİŞME YA DA HUSUMETLERİ TESPİT EDİLEMEDİ'

Sanık Aysal ile eşi arasında mahkemelere veya savcılıklara yansımış herhangi bir çekişme ya da husumetlerinin tespit edilmediğine dilekçede dikkat çekildi. Dilekçede, olay öncesine ilişkin tesadüfen sanık Aysal ile eşinin görüntülerini kameraya çektiği tespit edilen tanık Recep Şahin'in ifadesine de yer verildi. Şahin'in ifadesinde, sanık Aysal'ın olay yerine doğru inerken dönüp eşinin elinden tutarak inmesine yardımcı olduğu, inerken birbirlerine yardım ederek indikleri ve hareketlerinde herhangi bir tuhaflık bulunmadığını söylediği belirtildi. Tüm bu hususların sanık Aysal'ın aleyhine yorumlanamayacağı gibi mahkumiyet için de yeterli olmadığının altı çizilip, Semra Aysal'ın bir an için dengesini kaybedip düşmesinin son derece olanaklı olduğu kaydedildi.

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'ŞÜPHEDEN UZAK, KESİN VE İNANDIRICI DELİL YOK'

Sanık Hakan Aysal'ın mahkumiyeti için yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu da dilekçede vurgulanarak, “Bu nedenlerle, temyiz istemlerinin düzeltilerek esastan reddi ile hükmün düzeltilerek onanmasına dair kararın kaldırılarak, sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının bozulması talep olunur" denildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dava dosyasının temyiz incelemesi aşamasında sanık Hakan Aysal'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından yaklaşık 6 yıldır tutuklu olan Aysal, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.