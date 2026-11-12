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        Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da düzenlenen "Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı" 12 ülke ile NATO unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da düzenlenen "Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı" 12 ülke ile NATO unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 9-20 Kasım'da gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, gözlemciler ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde brifing verildi.

        Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, brifingde tatbikatın amacını, önemini ve icra safhalarını anlattı.

        İşçi, Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri arasındaki işbirliği ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasına önemli katkılar sağlayan tatbikatın, bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlaması ile Donanma Komutanlığının kontrolünde, Denizaltı Filosu Komutanlığı tarafından icra ettirildiğini söyledi.

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        Mavi Balina Tatbikatı'nın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden İşçi, "Türk denizciliğinin temellerinin atıldığı 1886'dan itibaren aradan geçen 140 yıl boyunca denizaltı filomuz, donanmamızın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bugün, bu köklü mirasın temsilcileri olarak Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        İşçi, Türk Denizaltı Filosu'nun, sahip olduğu 13 aktif denizaltı ile NATO'nun önde gelen filoları arasında olduğunu, çevre denizlerde etkinlikle denizaltılarını konuşlandırmakta ve sualtında sürekli varlık göstermek maksadıyla harekat icra ettiğini vurguladı.

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        9-20 Kasım'da Doğu Akdeniz'de yapılan Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde iki yılda bir düzenlenen uluslararası bir Denizaltı Savunma Harbi tatbikatı olduğuna dikkati çeken İşçi, şöyle konuştu:

        "Tatbikatla eş zamanlı olarak karargah ve harekat merkezlerimizin harekatı planlama, sevk ve idare etme kabiliyetlerinin değerlendirilmesi de sağlanacaktır. Tatbikatın temel amacı, katılımcı birlik ve komutanlıkların Denizaltı Savunma Harbi'ne yönelik bilgi, beceri ve harekata hazırlık seviyelerini geliştirmek. Gerçek harekat şartlarına uygun bir ortamda müşterek harekat icra etme kabiliyetlerini artırmak ve bu kapsamda uygulanan taktik ve usulleri denemektir. Tatbikatın komuta-kontrol ve koordinasyon faaliyetleri beş farklı bölgede görev yapacak karargah ve birimler tarafından icra edilirken, Gölcük'te bulunan Deniz Harp Merkezi Komutanlığı ve İstanbul'da bulunan Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tatbikatın icrasına katkı sağlayacaktır."

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        İşçi, tatbikatın icra safhasında Deniz Kuvvetlerine bağlı, 8 denizaltı, 11 harp gemisi, 5 helikopter, 3 deniz karakol uçağı, 2 insansız hava aracı, 1 insansız sualtı aracının (İSA) görev alacağını, Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 sahil güvenlik botunun da tatbikata iştirak edeceğini ifade etti.

        - Tatbikata 12 ülkeden geniş katılım

        İşçi, milli unsurların yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yıl da tatbikata dost ve müttefik ülkelerden geniş kapsamlı katılım sağlandığına işaret etti.

        İşçi, şu ifadeleri kullandı:

        "Tatbikatta NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 bünyesinde görev yapan, İspanya Deniz Kuvvetlerine ait 2 savaş gemisi, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş gemisi, ayrıca, milli kontrollerinde Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş gemisi ile Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait bir deniz karakol uçağı ve 8 farklı ülkeden 15 yabancı gözlemci yer alacaktır. Katılan unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın; 12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personelin katılımıyla, dost ve müttefik ülke deniz kuvvetlerinin müşterek harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir."

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        Basın brifinginin ardından Aselsan'ın "Derin göz" ve "Kılıç" sualtı aracının tanıtımı yapıldı.

        Brifing salonunda Savunma Sanayi firmalarının ürünlerinin tanıtımının yapıldığı stantlar gezildi.

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