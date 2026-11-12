Kırmızı ışıkta duran motosiklete başka motosiklet çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete başka bir motosiklet arkadan çarptı. Kazada, Batuhan E. yaşamını yitirdi, B.S. ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi Konacık yönünde meydana geldi. İddiaya göre, B.S.'nin yönetimindeki 01 UY 925 plakalı motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Batuhan E.'nin kullandığı 48 ART 876 plakalı motosiklete arkadan çarptı. 2 motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Batuhan E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralı sürücü ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Batuhan E., otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.