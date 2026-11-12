MSKÜ'lü Prof. Dr. Akar'a Semerkant'tan fahri profesörlük unvanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Akar, uluslararası akademik iş birliğinin geliştirilmesine sunduğu önemli katkılar ve bilimsel çalışmaları dolayısıyla Özbekistan'daki Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü tarafından ‘Fahri Profesör’ unvanı aldı.

Fahri profesörlük unvanı ve beratı, Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Shahzoda Negmatova tarafından takdim edildi. Uluslararası akademik alanda üniversitemizi başarıyla temsil eden Prof. Dr. Ali Akar, elde ettiği bu önemli unvanla MSKÜ’nün uluslararası akademik saygınlığına ve bilimsel görünürlüğüne katkı sundu.