Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. B.S. idaresindeki 01 UY 925 plakalı motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda bekleyen 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı. Kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü B.S. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir motosiklete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.