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        Muğla EAH'ta ilk kez 4 organı kapsayan kanser ameliyatı

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, böbrek havuzu, üreter, mesane ve prostat kanseri bulunan bir hastaya yönelik dört organı kapsayan kompleks kanser ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Muğla'da ilk kez uygulanan ameliyatın ardından hastanın patoloji sonucunda cerrahi sınırların negatif olduğu bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Muğla EAH'ta ilk kez 4 organı kapsayan kanser ameliyatı

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, böbrek havuzu, üreter, mesane ve prostat kanseri bulunan bir hastaya yönelik dört organı kapsayan kompleks kanser ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Muğla’da ilk kez uygulanan ameliyatın ardından hastanın patoloji sonucunda cerrahi sınırların negatif olduğu bildirildi.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aynı seansta sağ böbrek ve böbrekten mesaneye uzanan idrar kanalının kanser nedeniyle tamamen çıkarılması işlemi gerçekleştirildi. Böbrek havuzu, üreter, mesane ve prostatında eş zamanlı kanser tespit edilen hastaya yönelik ameliyatta böbrek, üreter, mesane ve prostat kanser nedeniyle çıkarılırken, kanserli organların çıkarılmasının yanı sıra, kanserin yayılım durumunun belirlenmesi amacıyla leğen kemiği bölgesindeki lenf bezleri de cerrahi olarak alındı. Operasyon kapsamında hastanın bağırsaklarından yararlanılarak yeni bir idrar yolu oluşturuldu.

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        Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Deliktaş öncülüğünde gerçekleştirilen ameliyatta Dr. Öğretim Üyesi Uğur Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Dereköylü görev aldı. Operasyona Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Doç. Dr. Eylem Yaşar ve ekibi de destek verdi.

        Ameliyatın ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hasan Deliktaş, üroonkolojik cerrahinin en zorlu operasyonlarından birkaçını aynı seansta gerçekleştirdiklerini belirterek, hastanın patoloji sonucunda cerrahi sınırların negatif olarak raporlanmasının onkolojik açıdan sevindirici olduğunu ifade etti.

        Deliktaş, kompleks kanser cerrahilerinin yüksek cerrahi deneyim, multidisipliner yaklaşım ve güçlü ekip çalışması gerektirdiğini belirterek, desteklerinden dolayı Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar ile İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça’ya teşekkür etti. Operasyonun ardından hastayı ziyarette bulunan MEAH Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar da hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Acar, hekimlerden hastanın sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Muğla’da ilk kez gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonun, kentteki ileri düzey üroonkolojik cerrahi kapasitesi açısından önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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