Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Başkan Mandalinci, Anıtkabir'i ziyaret etti

        Başkan Mandalinci, Anıtkabir'i ziyaret etti

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'da gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programının ardından eşi Sezil Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Başkan Mandalinci, Anıtkabir'i ziyaret etti

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’da gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programının ardından eşi Sezil Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

        Resmî törenle Ata’nın huzuruna yapılan ziyarette Bodrum Belediye Başkanlığı çelengi, Başkan Tamer Mandalinci tarafından Anıtkabir’e sunuldu.

        Saygı duruşunun ardından heyet, Misakı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Mandalinci, şu ifadeleri kaleme aldı:

        "Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önderimiz. Bugün, Bodrum Belediye Meclisi üyelerimizle birlikte manevi huzurunuzda bulunmanın derin onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; özgürlüğün, eşitliğin, çağdaşlığın ve milletimizin kendi geleceğine sahip çıkma iradesinin en büyük ifadesidir. Açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe yürürken en büyük gücümüzü ilkelerinizden alıyor, en büyük sorumluluğumuzun milletimize hizmet etmek olduğunu biliyoruz. Bodrum’un her sokağında, her mahallesinde; aklın, bilimin, demokrasinin ve Cumhuriyet değerlerinin ışığında çalışmaya, halkımıza layık olmaya ve emanetinizi gelecek nesillere daha güçlü taşımaya kararlıyız. Kurduğunuz Cumhuriyet’in yalnızca mirasçıları değil, aynı zamanda yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor; sizi sonsuz özlem, derin minnet ve sarsılmaz bir bağlılıkla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 250 fidan toprakla buluştu
        Bodrum'da 250 fidan toprakla buluştu
        Marmaris Kaymakamı Kaya, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Savaşhan'ı ağ...
        Marmaris Kaymakamı Kaya, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Savaşhan'ı ağ...
        Ölüdeniz'de teleferik otoparkında toprak kayması
        Ölüdeniz'de teleferik otoparkında toprak kayması
        Fethiye'de toprak kayması nedeniyle istinat duvarı yıkıldı
        Fethiye'de toprak kayması nedeniyle istinat duvarı yıkıldı
        Türk ve Mısır askerleri birlikte atış yaptı: "Hedefler 12'den vuruldu"
        Türk ve Mısır askerleri birlikte atış yaptı: "Hedefler 12'den vuruldu"
        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, Kent Konseyi ve Ticaret Odasını ziya...
        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, Kent Konseyi ve Ticaret Odasını ziya...