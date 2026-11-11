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        Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye

        Yargıtay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşi Semra Aysal'ı iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 23:33 Güncelleme:
        Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye

        Yargıtay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşi Semra Aysal'ı iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi.

        Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanığın "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması üzerine karara itiraz edildi.

        Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dava dosyasının temyiz incelemesi aşamasında sanık Hakan Aysal'ın tahliyesine karar verdi.

        Sanık Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, AA muhabirine, müvekkilinin eşe karşı kasten öldürme suçunu işlemediğini savundu.

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        Fethiye'deki yargılamada mahkeme başkanının yazdığı karşı oy gerekçesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakimlerinden ikisinin yazdığı karşı oy gerekçelerinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da bu hususların açıkça belirtildiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bugün itibarıyla verdiği kararda müvekkilimin tahliyesine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bu tahliye kararının sebebi müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir. Müvekkilimin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere geçirdiği 6 yıllık haksız tutukluluğu bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk yargısına geç de olsa verilen bu hakkaniyetli ve doğru karar için şahsım ve müvekkilim adına teşekkür ediyorum."

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        - Olay

        Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçunu işlediği ileri sürülen Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar vermiş, buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraati yönünde şerh düşmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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