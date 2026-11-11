Başkan Aras COP31'de Muğla'nın 2050 iklim nötr hedefini anlattı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında katıldığı iki uluslararası oturumda, Muğla’nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ve 2050 iklim nötr hedefini anlattı.

ICLEI koordinasyonunda gerçekleştirilen üst düzey oturumda iklim krizinin kentler üzerindeki etkileri ve yerel yönetimlerin bu mücadeledeki sorumlulukları ele alındı. Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın 2050 iklim nötr hedefi doğrultusunda su kaynaklarını, ormanlarını ve kıyılarını korumaya yönelik yürütülen çalışmaları paylaştı.

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Yerel yönetimlerin iklim finansmanına doğrudan erişmesinin ve küresel iklim kararlarında daha güçlü söz sahibi olmasının önemine dikkat çeken Aras, Japonya Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlerle diyalog oturumuna da katıldı.

Oturumda Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin çalışmalarını anlatan Aras, Fukushima’daki gençlerle Muğlalı gençler arasında ortak projeler ve deneyim paylaşımına dayalı iş birliği geliştirilmesini önerdi.

Gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz ve karar sahibi olması gerektiğini belirten Aras, "Onların fikirleri, enerjileri ve üretecekleri çözümler, daha yaşanabilir kentler için en büyük gücümüz" dedi.

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