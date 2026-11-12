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        Bodrum'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 03:26 Güncelleme:
        Bodrum'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı'nda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 UY 925 plakalı motosiklet, kavşakta bekleyen 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kavşakta bekleyen motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan diğer sürücü ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren motosikletlinin cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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