Bodrum'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada yaralanan diğer sürücü ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kavşakta bekleyen motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı'nda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 UY 925 plakalı motosiklet, kavşakta bekleyen 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı.

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