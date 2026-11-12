Muğla Avrupa'nın festival kentleri ağıyla bağlarını güçlendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel zenginliğini ve festival deneyimini uluslararası platformlara taşımaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) bünyesinde yürütülen Festival Kentleri ve Bölgeleri için EFFE Mührü girişiminde yer aldı.

Muğla’nın festival kentleri arasındaki uluslararası bağlantılarını güçlendiren sertifika, 56 Kasım 2026 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen konferansta takdim edildi.

EFFE Mührü Berlin’de teslim alındı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi adına sertifikayı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, Avrupa Festivaller Birliği Başkanı Jan Briers’ten teslim aldı. Festival Kentleri ve Bölgeleri için EFFE Mührü; kültür ve sanatı destekleyen kent ve bölgeleri Avrupa ölçeğinde bir araya getirerek yerel yönetimler, festivaller ve kültürsanat kuruluşları arasında deneyim paylaşımı, uluslararası bağlantılar ve ortak çalışmalar geliştirilmesine imkan sağlıyor.

Muğla’nın bu ağ içerisindeki konumuyla kentte gerçekleştirilen festivallerin Avrupa’daki görünürlüğünün artırılması ve farklı ülkelerden kültürsanat aktörleriyle yeni iş birliklerinin kurulması amaçlanıyor.

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Avrupa’dan yaklaşık 500 katılımcı Berlin’de buluştu

‘AvrupaAidiyet Sanatı’ temasıyla gerçekleştirilen Berlin Konferansı, Avrupa’nın farklı ülkelerinden yaklaşık 500 katılımcıyı bir araya getirdi. Konferansta kültür ve sanatın insanların yaşadıkları kentle kurdukları bağ, birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesindeki rolü ele alındı.

Program kapsamında Muğla’nın kültürel çeşitliliği ve festivalcilik alanındaki deneyimleri de uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ve gençlerin kültürsanat etkinliklerine erişiminin artırılmasının önemi üzerinde duruldu.

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Başkan Aras: "Muğla’nın uluslararası bağlarını güçlendiriyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, EFFE Mührü’nün kentin kültürsanat alanındaki uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya Kenti Muğla vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında uluslararası kuruluşlarla yakın ilişkiler kuruyor, kentimizin kültürel birikimini ve festival zenginliğini daha geniş çevrelerle buluşturuyoruz. EFFE Mührü’nün de Muğla’nın Avrupa’daki kültürsanat ağlarıyla bağlarını güçlendireceğine ve yeni iş birliklerine katkı sunacağına inanıyorum"