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        Muğla'da araç yangını

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde yanan Fiat marka otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Muğla'da araç yangını

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde yanan Fiat marka otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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