Muğla'da araç yangını

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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