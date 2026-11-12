Muğlaspor'un hırçını Mago oldu
TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Kayserispor'a 6-0, evinde de Esenler Erokspor'a 5-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan Muğlaspor'un Venezuelalı stoperi Luis Mago hırçınlığı ile dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 1'inci Lig'de 2 kez kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu. İlk kırmızı kartını 11'inci haftada deplasmanda oynanan Manisa FK maçının 87'nci dakikasında gören Mago, şiddetli hareketi nedeniyle 2 müsabakadan men edilmişti.
TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Kayserispor'a 6-0, evinde de Esenler Erokspor'a 5-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan Muğlaspor'un Venezuelalı stoperi Luis Mago hırçınlığı ile dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 1'inci Lig'de 2 kez kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu. İlk kırmızı kartını 11'inci haftada deplasmanda oynanan Manisa FK maçının 87'nci dakikasında gören Mago, şiddetli hareketi nedeniyle 2 müsabakadan men edilmişti.
İstanbulspor ve Kayserispor maçlarını kaçıran deneyimli stoper, cezasının tamamlar tamamlamaz yine kızardı. Bu kez Esenler Erokspor karşılaşmasının 55'inci dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Mago takımını 1 kişi eksik bıraktı. 1'inci Lig'de şu ana kadar toplam 31 kırmızı kart çıkarken, bununu ikisi Luis Mago'ya gösterildi. Yine direkt kırmızı kart gören Venezuelalı oyuncunun 2 maç ceza alabileceği ifade edildi.
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