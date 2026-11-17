Marmaris Belediyesi, gençlerin, çocukların ve amatör sanatçıların yeteneklerini sergileyebileceği Sahne Marmaris’i 19 Mayıs Gençlik Meydanı’na kazandırıyor. Çok amaçlı tasarlanan sahne, kentte sanatın herkes için daha ulaşılabilir olmasını sağlayacak.

Marmaris Belediyesi, kentte kültür ve sanat yaşamını canlandırmak, sanatsal faaliyetlere katılımı artırmak ve özellikle gençlerle çocuklara yeni fırsatlar sunmak amacıyla ‘Sahne Marmaris’ projesini hayata geçiriyor. 19 Mayıs Gençlik Meydanı’na kurulacak 4x7 metre boyutlarındaki sahne, kentte sanatın daha görünür ve ulaşılabilir olmasını sağlayacak.

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Kullanım kolaylığı gözetilerek tasarlanan Sahne Marmaris, öncelikle gençlerin, çocukların ve amatör sanat gruplarının kullanımına sunulacak. Sahne imkanı bulmakta zorlanan amatör topluluklar, böylece yeteneklerini ve çalışmalarını kentin en hareketli noktalarından biri olan 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda vatandaşlarla buluşturabilecek. Proje, farklı sanat dallarıyla ilgilenen gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri, üretimlerini paylaşabilecekleri yeni bir buluşma noktası oluşturacak.

Mimar Deren Uysal Atölye tarafından tasarlanan Sahne Marmaris, yalnızca küçük ölçekli etkinlikler için değil, daha kapsamlı organizasyonlarda da kullanılabilecek şekilde planlandı. Büyük sahne kurulması gereken etkinliklerde mevcut platform, ana sahnenin üzerine yerleştirilebileceği bir altyapı olarak değerlendirilecek. Çok amaçlı kullanım özelliğiyle öne çıkan proje, hem etkinliklerin düzenlenmesini kolaylaştıracak hem de Marmaris’in kültür ve sanat yaşamına kalıcı bir alan kazandıracak.