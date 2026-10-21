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        Marmaris'te hastanede tören alanı oluşturulmasına destek verenlere plaket

        Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstü ve tören alanının oluşturulması sürecinde katkı sağlayan idarecilere teşekkür plaketi takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Marmaris'te hastanede tören alanı oluşturulmasına destek verenlere plaket

        Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstü ve tören alanının oluşturulması sürecinde katkı sağlayan idarecilere teşekkür plaketi takdim edildi.

        Hastane bünyesinde Atatürk büstü ve tören alanının kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve sağlanan katkılardan dolayı plaket töreni düzenlendi.

        Başhekim Oğuzhan Şamil Erciyes tarafından, yürütülen çalışmalara verdikleri destek ve katkılardan dolayı Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Aziz Tunç ile İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Karaahmetli'ye teşekkür plaketi verildi.

        Başhekim Erciyes, tören alanının hastaneye kazandırılmasında emeği geçen idarecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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