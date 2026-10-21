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        Marmaris'te hurdalar sanata dönüştü

        Uluslararası çağdaş sanat projesi 'Kıymetli Hurdalar / Valuable Scraps' kapsamında 7 ülkeden 11 sanatçının ürettiği eserler, Atatürk Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İKASD Yönetim Kurulu Başkanı ve projenin küratörü Beste Gürsu ile çok sayıda davetli katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Marmaris'te hurdalar sanata dönüştü

        Uluslararası çağdaş sanat projesi ‘Kıymetli Hurdalar / Valuable Scraps’ kapsamında 7 ülkeden 11 sanatçının ürettiği eserler, Atatürk Meydanı’nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İKASD Yönetim Kurulu Başkanı ve projenin küratörü Beste Gürsu ile çok sayıda davetli katıldı.

        Farklı ülkelerden sanatçıları Marmaris’te buluşturan uluslararası çağdaş sanat projesi ‘Kıymetli Hurdalar / Valuable Scraps’ kapsamında üretilen 7 eser, Atatürk Meydanı’nda sergilenmeye başladı. Atık metal ve plastik malzemelerin sanata dönüştürüldüğü eserler, sanatın dönüştürücü gücünü sürdürülebilirlik ve çevre bilinciyle bir araya getirdi.

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        Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) bünyesindeki Tabularasa Transnational Art Platform çatısı altında gerçekleştirilen projenin sergi açılışı, 20 Ekim Salı günü yapıldı. Açılışa Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İKASD Yönetim Kurulu Başkanı ve projenin küratörü Beste Gürsu, GETOB Başkanı Cengiz Aygün ile çok sayıda davetli katıldı.

        Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hindistan, İran, İtalya, Nijerya ve Rusya’dan 11 sanatçıyı Marmaris’te buluşturan proje kapsamında sanatçılar, 1020 Ekim tarihleri arasında çalışmalarını sürdürdü. Marmaris’in doğasından, denizinden, canlı yaşamından ve kültürel belleğinden ilham alan sanatçılar, kullanım ömrünü tamamlamış malzemeleri özgün sanat eserlerine dönüştürdü. Eserler, vatandaşları tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi ve doğayla kurulan ilişki üzerine yeniden düşünmeye davet etti.

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        Açılışta konuşan İKASD Yönetim Kurulu Başkanı ve projenin küratörü Beste Gürsu, projenin Marmaris’in uluslararası kültür ve sanat etkinlikleriyle anılmasına katkı sağlayan önemli buluşmalardan biri olduğunu belirterek, "Kullanım ömrünü tamamlamış, Marmaris’ten çıkan evsel ve endüstriyel atıklar çağdaş sanat eserlerine dönüştürüldü. Sanatın dönüştürücü gücüne tanıklık ettiğimiz bu proje; çevresel farkındalık, sürdürülebilirlik ve kültürlerarası diyaloğu bir araya getiriyor. Farklı kültürlerden sanatçıların ortak üretim yoluyla buluşmasını sağlayan proje, Marmaris’in gelecekte uluslararası sanat etkinlikleri için bir buluşma noktası olma hedefini de destekliyor" dedi.

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        İKASD’ın kurumsal merkezini 2025 yılında Marmaris’e taşımasının ardından kentte gerçekleştirilen ilk uluslararası sanat projesi olma özelliği taşıyan serginin, 2027 yılında yapılması planlanan Uluslararası Marmaris Bienali’ne uzanan kültürel üretim sürecinin ilk adımları arasında yer aldığını belirten Gürsu, Nijeryalı sanatçı Dotun Popoola tarafından yapılan arı heykelinin sergilenmek üzere Marmaris Belediyesi’ne hediye edildiğini de açıkladı.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise serginin kültürel ve çevresel önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; "Bu heykellerin bize verdiği mesajlardan biri şu: Çöp bile bir ustanın elinde değerli hâle geliyor. Bizim hurda diye ayırdığımız malzemeler bugün sanat eseri olarak karşımıza çıkıyor. Bunları sanat eserlerine dönüştüren değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bir diğer mesaj da sürdürülebilirliğin, çevreyi korumanın ve atıkların nasıl değerlendirilebileceğinin önemini göstermesi. Marmaris’in sanatçılarımıza ilham vermesi de çok kıymetli. Bu eserler, gelecek nesillere bırakacağımız önemli kilometre taşlarının ilk adımlarından biri"

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        Başkan Ünlü, sanatçı Dotun Popoola tarafından belediyeye hediye edilen arı heykelinin, gerekli izinlerin alınması halinde Kordon Caddesi’nde hayata geçirilmesi planlanan kent parkı projesi kapsamında oluşturulacak meydana yerleştirileceğini ifade etti. Eserler 26 Ekim’e kadar Atatürk Meydanı’nda sergilenmeye devam edecek.

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