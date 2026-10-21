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        Marmaris'te "Kıymetli Hurdalar" sergisi açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 7 ülkeden 11 sanatçının atık malzemelerden ürettiği 7 eser Atatürk Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Marmaris'te "Kıymetli Hurdalar" sergisi açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 7 ülkeden 11 sanatçının atık malzemelerden ürettiği 7 eser Atatürk Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

        Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) bünyesindeki Tabularasa Transnational Art Platform çatısı altında düzenlenen "Kıymetli Hurdalar / Valuable Scraps" projesinin sergi açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İKASD Yönetim Kurulu Başkanı ve projenin küratörü Beste Gürsu, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Cengiz Aygün ile çok sayıda davetli katıldı.

        ABD, Fransa, Hindistan, İran, İtalya, Nijerya ve Rusya'dan gelen 11 sanatçı, 10-20 Ekim tarihlerinde yürütülen çalışmalarda Marmaris'in doğası ve kent belleğinden ilham alarak kullanım ömrünü tamamlamış metal ve plastik atıkları özgün sanat eserlerine dönüştürdü.

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        - Nijeryalı sanatçıdan arı heykeli hediyesi

        Beste Gürsu, projenin çevresel farkındalık, sürdürülebilirlik ve kültürlerarası diyaloğu bir araya getirdiğini belirtti. Gürsu, projede yer alan Nijeryalı sanatçı Dotun Popoola tarafından yapılan arı heykelinin Marmaris Belediyesine hediye edildiğini kaydetti.

        Başkan Ünlü ise hurda malzemelerin usta ellerde değerli birer sanat eserine dönüştüğünü vurgulayarak, "Sürdürülebilirliğin, çevreyi korumanın ve atıkların nasıl değerlendirilebileceğinin önemini gösteren bu eserler, gelecek nesillere bırakacağımız önemli kilometre taşlarının ilk adımlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

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        Ünlü, hediye edilen arı heykelinin Kordon Caddesi'nde yapılması planlanan kent parkı projesi kapsamında oluşturulacak meydana yerleştirileceğini ifade etti.

        Eserler, 26 Ekim'e kadar Atatürk Meydanı'nda ziyaret edilebilecek.

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