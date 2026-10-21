Burhan Eşer: "Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" Bodrum FK, Antalya deplasmanında galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Antalyaspor maçı öncesi, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Önceliğimiz Antalyaspor maçı. Orada istediğimiz oyunu oynayıp galibiyeti aldıktan sonra bir sonraki maçı düşüneceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, 12. hafta karşılaşmasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00’da başlayacak mücadelede yeşilbeyazlı ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK’da morallerin yüksek olduğu gözlendi. Bandırmaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Teknik Direktör Burhan Eşer, karşılaşmanın zorlu geçtiğini belirterek, "İlk defa bu sezon iki maç üst üste kazandık. Gerçekten kolay takım yok. Çok enteresan sonuçların alındığı bir lig oluyor. Bandırmaspor dinamik, ön alan baskısını iyi yapan ve saha içi organizasyonu olan bir takım. Bu nedenle zorluklar yaşayabileceğimizi oyuncularımıza anlatmıştık" dedi.

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Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri baskıyı kuramadıklarını ifade eden Eşer, ikinci yarıda yaptıkları hamlelerin sonuç verdiğini söyledi. Eşer, "Geriye düştükten sonra yaptığımız hamleler sonuç verdi. Ruben ve Loshaj oyuna girdikten sonra takımımıza katkı sağladı. Keçiörengücü maçında geriye düştükten sonra reaksiyon verememiştik. Bu maçta ise geriye düşmemize rağmen reaksiyon göstermemiz önemliydi. Bu da kaliteli bir takım olduğumuzu ve doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor" diye konuştu.

Hedef galibiyet serisini sürdürmek

Antalyaspor deplasmanının zorlu geçeceğini belirten Eşer, rakiplerinin geçen sezon Süper Lig’de forma giyen birçok oyuncuyu kadrosunda bulundurduğunu ve son maçında İstanbul deplasmanından 20’lık galibiyetle döndüğünü hatırlattı. Eşer, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Ligin ilk yarısının ortalarına geldik. Galibiyet serisini devam ettirdiğimizde üst sıralara daha yakın olacağız. Lig uzun bir maraton. Biz maç maç bakacağız. Bodrumspor hiçbir zaman hedefsiz bir takım olmamıştır. Oyuncu grubumuza inanıyor ve güveniyoruz. Önceliğimiz Antalyaspor maçı. Orada istediğimiz oyunu oynayıp galibiyeti aldıktan sonra bir sonraki maçı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

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22 oyuncu ilk 11’de görev aldı

Sezon boyunca kadroda farklı oyunculara şans verdiklerini belirten Eşer, 11 haftalık süreçte 22 futbolcunun ilk 11’de sahaya çıktığını söyledi. Kadrodaki bütün oyunculara güvendiklerini vurgulayan Eşer, sezonun uzun bir maraton olduğuna dikkati çekerek sakatlık ve ceza durumlarında tüm futbolcuların hazır olmasının önemini dile getirdi. Eşer, "Bütün oyuncularımız bizim için kıymetli ve değerli. Her oyuncudan yararlanmak istiyoruz. İstikrardan yanayız ancak sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zaman zaman değişiklikler yapmak zorunda kalabiliriz. Formayı biz vermiyoruz, oyuncularımız sahada gösterdikleri performansla alıyor ve bırakıyor. Biz de onların daha iyi performans göstermeleri için elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.

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Sakat oyuncuların son durumu

Takımdaki sakat oyuncuların son durumu hakkında da bilgi veren Eşer, Fernando ve Kenan Fakılı’nın sakatlıklarının devam ettiğini belirtti. Ali Aytemur’un hafif sakatlığı bulunduğunu ve antrenmanlara başlamasını beklendiğini ifade eden Eşer, Diego’nun da hafif sakatlığı olduğunu kaydetti. Ahmet ve Celal’in ise uzun süreli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini söyledi.