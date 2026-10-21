Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Burhan Eşer: "Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" Bodrum FK, Antalya deplasmanında galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor

        Burhan Eşer: "Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" Bodrum FK, Antalya deplasmanında galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor

        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Antalyaspor maçı öncesi, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Önceliğimiz Antalyaspor maçı. Orada istediğimiz oyunu oynayıp galibiyeti aldıktan sonra bir sonraki maçı düşüneceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Burhan Eşer: "Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" Bodrum FK, Antalya deplasmanında galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor

        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Antalyaspor maçı öncesi, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Önceliğimiz Antalyaspor maçı. Orada istediğimiz oyunu oynayıp galibiyeti aldıktan sonra bir sonraki maçı düşüneceğiz" dedi.

        Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, 12. hafta karşılaşmasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00’da başlayacak mücadelede yeşilbeyazlı ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK’da morallerin yüksek olduğu gözlendi. Bandırmaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Teknik Direktör Burhan Eşer, karşılaşmanın zorlu geçtiğini belirterek, "İlk defa bu sezon iki maç üst üste kazandık. Gerçekten kolay takım yok. Çok enteresan sonuçların alındığı bir lig oluyor. Bandırmaspor dinamik, ön alan baskısını iyi yapan ve saha içi organizasyonu olan bir takım. Bu nedenle zorluklar yaşayabileceğimizi oyuncularımıza anlatmıştık" dedi.

        REKLAM

        Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri baskıyı kuramadıklarını ifade eden Eşer, ikinci yarıda yaptıkları hamlelerin sonuç verdiğini söyledi. Eşer, "Geriye düştükten sonra yaptığımız hamleler sonuç verdi. Ruben ve Loshaj oyuna girdikten sonra takımımıza katkı sağladı. Keçiörengücü maçında geriye düştükten sonra reaksiyon verememiştik. Bu maçta ise geriye düşmemize rağmen reaksiyon göstermemiz önemliydi. Bu da kaliteli bir takım olduğumuzu ve doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor" diye konuştu.

        Hedef galibiyet serisini sürdürmek

        Antalyaspor deplasmanının zorlu geçeceğini belirten Eşer, rakiplerinin geçen sezon Süper Lig’de forma giyen birçok oyuncuyu kadrosunda bulundurduğunu ve son maçında İstanbul deplasmanından 20’lık galibiyetle döndüğünü hatırlattı. Eşer, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Ligin ilk yarısının ortalarına geldik. Galibiyet serisini devam ettirdiğimizde üst sıralara daha yakın olacağız. Lig uzun bir maraton. Biz maç maç bakacağız. Bodrumspor hiçbir zaman hedefsiz bir takım olmamıştır. Oyuncu grubumuza inanıyor ve güveniyoruz. Önceliğimiz Antalyaspor maçı. Orada istediğimiz oyunu oynayıp galibiyeti aldıktan sonra bir sonraki maçı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        22 oyuncu ilk 11’de görev aldı

        Sezon boyunca kadroda farklı oyunculara şans verdiklerini belirten Eşer, 11 haftalık süreçte 22 futbolcunun ilk 11’de sahaya çıktığını söyledi. Kadrodaki bütün oyunculara güvendiklerini vurgulayan Eşer, sezonun uzun bir maraton olduğuna dikkati çekerek sakatlık ve ceza durumlarında tüm futbolcuların hazır olmasının önemini dile getirdi. Eşer, "Bütün oyuncularımız bizim için kıymetli ve değerli. Her oyuncudan yararlanmak istiyoruz. İstikrardan yanayız ancak sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zaman zaman değişiklikler yapmak zorunda kalabiliriz. Formayı biz vermiyoruz, oyuncularımız sahada gösterdikleri performansla alıyor ve bırakıyor. Biz de onların daha iyi performans göstermeleri için elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        Sakat oyuncuların son durumu

        Takımdaki sakat oyuncuların son durumu hakkında da bilgi veren Eşer, Fernando ve Kenan Fakılı’nın sakatlıklarının devam ettiğini belirtti. Ali Aytemur’un hafif sakatlığı bulunduğunu ve antrenmanlara başlamasını beklendiğini ifade eden Eşer, Diego’nun da hafif sakatlığı olduğunu kaydetti. Ahmet ve Celal’in ise uzun süreli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Saklıkent sıcak asfaltla buluşacak
        Saklıkent sıcak asfaltla buluşacak
        Denetimli serbestlik personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi
        Denetimli serbestlik personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi
        Marmaris Belediyesinin 2027 yılı bütçesi kabul edildi
        Marmaris Belediyesinin 2027 yılı bütçesi kabul edildi
        Marmaris'te hastanede tören alanı oluşturulmasına destek verenlere plaket
        Marmaris'te hastanede tören alanı oluşturulmasına destek verenlere plaket
        Marmaris'te "Kıymetli Hurdalar" sergisi açıldı
        Marmaris'te "Kıymetli Hurdalar" sergisi açıldı
        Marmaris'te hurdalar sanata dönüştü
        Marmaris'te hurdalar sanata dönüştü