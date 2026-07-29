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        Marmaris'te orman şehitleri Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir anıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yılındaki orman yangınlarında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ile gönüllü Şahin Akdemir için anma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Marmaris'te orman şehitleri Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir anıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yılındaki orman yangınlarında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ile gönüllü Şahin Akdemir için anma etkinliği düzenlendi.

        Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü bahçesindeki etkinlikte, yangın şehitleri anısına hazırlanan lokmalar vatandaşlara ikram edildi.

        Programa Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Milli Parkı Müdürü Halil Şahin, hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi Baykal Akdemir ile Görkem Hasdemir'in mesai arkadaşları katıldı.

        Etkinlikte, üzerinde "2021 yılında orman yangınlarında şehit olan Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir ile tüm orman şehitleri adına" ifadesi ve Hasdemir'in fotoğrafının yer aldığı pankart açıldı.

        Baykal Akdemir, kardeşinin yeşil vatanı savunurken yaşamını yitirdiğini belirterek, onun bıraktığı mirası koruyanlara ve yaşatanlara minnet duyduklarını dile getirdi.

        Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran 2021'de çıkan yangında rüzgarın yön değiştirmesi sonucu alevlerin arasında kalan orman işçisi Görkem Hasdemir hayatını kaybetmişti.

        Armutalan Mahallesi'nde 29 Temmuz 2021'deki yangında ise Şahin Akdemir ekiplere motosikletiyle su taşırken yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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