Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü tamamlandı

Tatbikatın gözlemci gününü 8 ülkeden 14 gözlemci ile 9 yabancı ateşe takip etti.

TB3 insansız hava aracından Sonoboy atışı ve SH70 helikopterden sonar daldırma ile denizaltının yeri tespit edildi. Tespit edilen denizaltının satha çıkmaya zorlanması için Deniz Karakol Uçağından Rextrop Torpido Atışı ve TCG Köyceğiz karakol gemisinden Denizaltı Savunma Harbi Roketi atışı yapıldı.

Senaryo gereği reis sınıfı denizaltı Muratreis, dalış yaparak su altı taarruz harekatı mevkisine intikal etti.

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