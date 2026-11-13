Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü tamamlandı
Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 9-20 Kasım'da gerçekleştirilen tatbikatın basın ve seçkin gözlemci günü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında TCG Salihreis gemisinde gerçekleştirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyetin sancak gemisi TCG Salihreis'e intikalinin ardından gemi, Aksaz Limanı'ndan Doğu Akdeniz'e doğru açıldı.
Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet TCG Heybeliada'dan top atışıyla selamlandı.
Senaryo gereği reis sınıfı denizaltı Muratreis, dalış yaparak su altı taarruz harekatı mevkisine intikal etti.
Denizaltı ve Sualtı Taarruz Harekatı işbirliği kapsamında, dalmış durumda bulunan denizaltı Muratreis'ten SAT timi ayrılarak, denizaltının arka tarafında bulunan kapsülden silahlarını alıp adaya taarruz gerçekleştirdi.
TB3 insansız hava aracından Sonoboy atışı ve SH70 helikopterden sonar daldırma ile denizaltının yeri tespit edildi. Tespit edilen denizaltının satha çıkmaya zorlanması için Deniz Karakol Uçağından Rextrop Torpido Atışı ve TCG Köyceğiz karakol gemisinden Denizaltı Savunma Harbi Roketi atışı yapıldı.
Denizaltıdan helikopter ile sıhhi tahliye gerçekleştirildi. Denizaltıdan helikopterle alınan yaralı hastaneye sevk edildi.
Tatbikatın basın ve seçkin gözlemci günü, tören geçişinin ardından Tatlıoğlu'nun telsizden personele hitabıyla son buldu.
Tatbikatın gözlemci gününü 8 ülkeden 14 gözlemci ile 9 yabancı ateşe takip etti.
Doğu Akdeniz'de düzenlenen tatbikata, 12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personel katılıyor.
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