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        Muğla'da silahla 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanık yeniden yargılanıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahla 3 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın, istinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Muğla'da silahla 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanık yeniden yargılanıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahla 3 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın, istinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

        Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özcan A, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müştekiler ile avukatları salonda hazır bulundu, sanığın avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Sinan T, sanığın kendisini işe sokacağını vadederek dolandırdığını öne sürdü.

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        Maktullerin ölümüyle ilgili bilgisi olmadığını belirten Sinan T, olaydan bir gün önce saat 23.30'a kadar sanıkla birlikte olduğunu, sonrasında kız arkadaşının evine giderek orada kaldığını söyledi.

        Görüşmeleri süresince ailevi konuların konuşulmadığını, sürekli iş üzerine konuştuklarını anlatan tanık Sinan T, "Özcan'ın belinde sürekli silahı vardı, çarşıda kahve içerken bile. Ben silah taşımıyorum ve hiçbir zaman silahım olmadı. HTS ve baz kayıtlarım incelendiğinde olay tarihinde kiraladığım aracın plakası da görülebilir. Teslim olmadan önce beni arayıp yardım etmemi istedi. 'Yardım edersen seni bu işe sokmam. Yardım etmezsen seni de bu işe sokarım' dedi." ifadesini kullandı.

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        Sanık Özcan A. ise tanık Sinan T'nin kendisine senet borcu bulunduğunu ve icra takibi başlatmaması için kendisiyle görüşmeye geldiğini iddia etti.

        Kendisine ailevi meseleleri olduğunu ve bu durumla uğraşamayacağını söylediğini iddia eden sanık, "O da bana 'Senin işini ben çözerim, sen benim işimi çöz' dedi. Sinan'ın HTS ve baz kayıtları incelensin. Saat 06.30 sıralarında yanımda ve cinayet mahallinde çıkacaktır." dedi.

        Heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay ve dava süreci

        Özcan A'nın, 29 Haziran 2024'te aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kayınpederi Şükrü A. ile kayınvalidesi Adile A'yı Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla öldürdüğü, yakındaki villada havuz temizliği yapan Muhammet A'yı da silahla yaraladığı belirlenmişti. Muhammet A, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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        Olayda Esat U. ile Serdar G. de yaralanmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. Özcan A, çıkarıldığı hakimlikçe 30 Haziran 2024'te tutuklanmıştı.

        Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Mahkeme heyeti, 5 Eylül 2025'te görülen duruşmada sanığı, Şükrü A. ve Adile A'ya yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez, Muhammet A'nın öldürülmesi nedeniyle de bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

        Sanığa ayrıca, 2 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 24 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl ve "mala zarar verme" suçundan 1 yıl hapis cezası verilmişti.

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        Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden incelenmek üzere Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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