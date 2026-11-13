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        Marmaris'te oda başkanına silahlı tehdit iddiası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aralarında geçmişe dayalı alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışmada silah çekildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, kendisine silah doğrulttuğu öne sürülen A.Ş.'nin eline ve dizine vurarak silahı düşürdü. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Marmaris'te oda başkanına silahlı tehdit iddiası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aralarında geçmişe dayalı alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışmada silah çekildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, kendisine silah doğrulttuğu öne sürülen A.Ş.'nin eline ve dizine vurarak silahı düşürdü. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Olay, 13 Kasım Cuma günü saat 12.00 sıralarında Marmaris'in Tepe Mahallesi 35. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında geçmişe dayalı alacak verecek anlaşmazlığı bulunan ve bu nedenle devam eden davaları olduğu öğrenilen A.Ş. ile mevcut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'la sokak üzerinde karşı karşıya geldi. İddiaya göre, Ayyıldız'ı takip ettiği belirtilen A.Ş. ile oda başkanı arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş., yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkardı. Bu sırada Ayyıldız, A.Ş.'nin eline ve dizine vurarak silahın yere düşmesini sağladı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek olayda kullanılan silahı muhafaza altına aldı. Olayla ilgili kasten yaralama ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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