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        Fethiyespor'un rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adana 01 FK takımını 2-1 yenip alt sıralardan uzaklaşan Fethiyespor yarın deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Fethiyespor haftaya 8 puanla 12'nci sırada girerken, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor 17 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Fethiyespor'un rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adana 01 FK takımını 2-1 yenip alt sıralardan uzaklaşan Fethiyespor yarın deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor’la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Fethiyespor haftaya 8 puanla 12'nci sırada girerken, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor 17 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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