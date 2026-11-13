Fethiyespor'un rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adana 01 FK takımını 2-1 yenip alt sıralardan uzaklaşan Fethiyespor yarın deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Fethiyespor haftaya 8 puanla 12'nci sırada girerken, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor 17 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.
Giriş: 13.11.2026 - 12:28 Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adana 01 FK takımını 2-1 yenip alt sıralardan uzaklaşan Fethiyespor yarın deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor’la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Fethiyespor haftaya 8 puanla 12'nci sırada girerken, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor 17 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.
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