TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde iki yılda bir düzenlenen 'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 09-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı gerçekleştiriliyor. Tatbikata Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlıkları, Türkiye, İspanya ve Yunanistan'a ait gemilerden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile ABD’den USS berkeley muhbiri, Pakistan’dan 1 deniz karakol uçağı olmak üzere 12 ülkeden gözlemci, unsurlar ile 4 bin 500 personel katılım sağlıyor.

Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 'Mavi Balina 2026 Davet Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde basın mensuplarına brifing verildi. TCG Salihreis’te gerçekleştirilen brifinge Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Mustafa Kaya, Harp Filo Komutanı Tümamiral Kenan Kaan Türkkan katıldı.

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Brifingde konuşan Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, Türk denizaltı filosunun köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtip, “Türk denizciliğinin temellerinin atıldığı 1886 yılından itibaren geçen 140 yıl boyunca denizaltı filomuz, donanmamızın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bugün bu köklü mirasın temsilcileri olarak Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Denizaltı Filosu, sahip olduğu 13 aktif denizaltı ile NATO'nun önde gelen filoları arasındadır" dedi.

'GERÇEK HAREKAT ŞARTLARINA UYGUN ORTAMDA İCRA EDİLECEK'

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Tatbikatın 09-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edildiğini söyleyen Tuğamiral İşçi, "Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde iki yılda bir düzenlenen uluslararası bir denizaltı savunma harbi tatbikatıdır. Temel amacımız, katılımcı birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi, beceri ve harekata hazırlık seviyelerini geliştirmek, gerçek harekat şartlarına uygun bir ortamda müşterek harekat icra etme kabiliyetlerini artırmak ve uygulanan taktik ve usulleri denemektir" diye konuştu.