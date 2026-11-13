Dalaman havalimanı 10 ayda 5 milyon 184 bin yolcuya hizmet verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ekim ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 612 bin 677 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 4 bin 755 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 7 bin 808 ton oldu.
Giriş: 13.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ekim ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 612 bin 677 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 4 bin 755 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 7 bin 808 ton oldu.
Dalaman Havalimanından 2026 yılının OcakEkim döneminde 5 milyon 184 bin 122 yolcuya hizmet verildi. 10 aylık dönemde 41 bin 909 uçak trafiği ve 61 bin 847 ton yük taşındı.
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