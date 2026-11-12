Bodrum'daki Ortakent-Yalıkavak yolunda çalışmalara hız verildi

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ilçesinde, uzun süredir tamamlanamayan Ortakent-Yalıkavak yolundaki çalışmaların hız kazandığı bildirildi.

AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatından yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğu, yarım kalan yol kesimleri ve ulaşım güvenliği sorunları nedeniyle bölge halkının ve turizmcilerin çözüm beklediği güzergahta iş makineleri üç ayrı noktada faaliyet gösteriyor.

Yolun tamamlanması amacıyla yaklaşık iki ay önce harekete geçen AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör'ün desteğiyle Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük ile bir araya geldi.

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Temasların ardından Ankara'da Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ile görüşen Ergene, Bodrum'un ulaşım sorunlarını ve Yalıkavak yolunun önemini aktardı.

Ziyaret sonrasında da süren görüşmeler kapsamında, bugün Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük, AK Parti Muğla İl Teşkilat Başkanı Emre Güçlü ve Ergene Bodrum'da bir araya gelerek çalışmaların mevcut durumunu değerlendirdi.

- "Çözüm için harekete geçtik"

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Ergene, yatırımın kimin duyurduğundan ziyade ne zaman tamamlanacağının önemli olduğunu belirterek, "Bugün Yalıkavak yolunda çalışmaların devam etmesi girişimlerimizin somut karşılığıdır." dedi.

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Bodrum'un ulaşım ihtiyaçlarının bütüncül ele alınması gerektiğini vurgulayan Ergene, Yalıkavak yolunun ardından öncelikli hedeflerinin Bodrum Devlet Hastanesi asansörlü yaya üst geçidi ile Ortakent ve Mumcular kavşakları olduğunu belirtti.

Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük de Seha Ergene'nin bölgedeki sorunları ve beklentileri sürekli gündemde tuttuğunu belirterek, teknik gerekliliklere uygun koordinasyonu sürdürdüklerini ifade etti.