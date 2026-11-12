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        Marmaris'te sinematek dönemi başlıyor

        Marmaris'te sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve farklı kuşakları nitelikli filmler etrafında buluşturmak amacıyla yeni bir kültür projesi hayata geçiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Marmaris'te sinematek dönemi başlıyor

        Marmaris’te sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve farklı kuşakları nitelikli filmler etrafında buluşturmak amacıyla yeni bir kültür projesi hayata geçiriliyor.

        Geçtiğimiz yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Marmaris Yerleşkesi bünyesinde Sinematek Dersleri kapsamında kutlanan 14 Kasım Dünya Sinema Günü, bu yıl Marmaris Belediyesi’nin proje ortaklığıyla daha geniş bir içerik ve katılımla gerçekleştirilecek.

        Projenin açılışı, 17 Kasım Salı günü saat 17.30’da Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde yapılacak. Programın onur konuğu ünlü belgesel film yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, yönetmenin "Evlerinin Önü Stratonikeia" adlı belgeseli gösterilecek. Film gösteriminin ardından Karslıoğlu ile sinema üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. Açılışı yapılacak proje ile sinametek derslerinin kapsamı da genişletilecek.

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        Temelleri iki yıl önce Marmaris Tazelenme Üniversitesi bünyesinde atılan sinematek dersleri, bugüne kadar üniversite öğrencilerine yönelik olarak sürdürülüyordu. Marmaris Belediyesi ile geliştirilen proje ortaklığı sayesinde bu çalışma artık daha geniş bir kitleye ulaşacak. Gösterimler, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nin ev sahipliğinde her yaştan sinemaseverin ücretsiz katılımına açık olacak. Sinema tarihi de mercek altına alacak proje yalnızca film gösterimleriyle sınırlı kalmayacak. Sinema tarihine damga vurmuş kült eserler üzerinden sinema sanatının farklı dönemleri, yönetmenleri ve anlatım biçimleri de izleyicilerle buluşacak.

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        Proje kapsamında her salı saat 16.00’da Kültür ve Sanat Evi’nde ücretsiz film gösterimleri düzenlenecek. Gösterimlerden önce izleyicilere film ve yönetmeni hakkında kısa bilgiler verilecek; gösterimin ardından ise filmin yorumlaır ve farklı bakış açıları ortak bir değerlendirme ortamında ele alınacak. Projeyle sinemaya ilgi duyan herkesi bir araya getirecek Marmaris Sinematek Kulübü’nün temellerini atılacak.

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