Ortaca'da otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 12.11.2026 - 17:26 Güncelleme:
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Dikmekavak Mahallesi'nde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.
Yangında otomobil tamamen yanarak zarar gördü.
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