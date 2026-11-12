Muğla'da üzerine çam ağacı devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Denizova Orman İşletme Şefliği bünyesinde görev yapan orman işçisi Serkan Boztepe, ağaç kesimi çalışması yaptığı sırada üzerine çam ağacı devrildi. Devrilen ağacın altında kalan 43 yaşındaki Boztepe ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Boztepe’nin Menteşe ilçesine bağlı Dağpınar Mahallesi’nden olduğu öğrenildi.

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