Dalaman Göbün koyunda rahatsızlanan vatandaşa denizden tahliye

Dalaman Göbün koyunda karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Muğla’nın Dalaman ilçesi Göbün koyunda rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yolu ile tahliyesi gerçekleştirdi.

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